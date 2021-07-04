مال وأعمال

جمعية مصر للمقاصة توافق على رفع مقترح زيادة عدد مقاعد مجلس الشركة إلى 11 للهيئة

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تعقد الآن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي للتصويت على تعديلات النظام الأساسي بما في ذلك المواد المنظمة لتشكيل وانتخاب مجلس إدارة الشركة.

وشهد الاجتماع التقدم بمقترح لرفع عدد المقاعد المشكلة لمجلس إدارة الشركة إلي 11 بدلا من 9 مقاعد كحد اقصى حدده قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

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ووافق نحو 86% من الحضور بالجمعية على رفع المقترح للهيئة العامة للرقابة المالية، علما بأن الجمعية العامة عقدت بحضور حوالي 54% من الأصوات، ثم ارتفع النصاب إلى 64% من هيكل الملكية قبل التصويت على المقترح.

ويجري الآن التصويت على تعديلات بنود النظام الاساسي .

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة ستعقد عقب انتهاء الجمعية غير العادية، وستناقش نحو ٢١ بندا تتضمن اعتماد القوائم المالية والنظر في إبراء ذمة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ونائبه.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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