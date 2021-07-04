في استطلاع دوت الخليج.. الذهب ثم الودائع والشهادات.. أفضل أوعية الاستثمار

فريق دوت الخليج _ جاء الذهب في المرتبة الأولى كأفضل وعاء استثماري، وحاز على 30.5 صوتًا من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، تلاه في المرتبة الثانية الاستثمار في الودائع والشهادات بـ 28.5 صوتًا.

الأسهم تستحوذ على 17 والعقارات 16.5 من أصوات المشاركين

وحصل الاستثمار في الأسهم على 17 صوتًا، وفي المرتبة الرابعة جاء الاستثمار في العقارات بنحو 16.5 صوتًا، والاستثمار في الدولار 6 أصوات، وأخيرًا حصل الاستثمار في أدوات العائد الثابت على 1.5 صوت من المشاركين في الاستطلاع.

وشهد الاستثمار في الذهب إقبالًا على مدار الأعوام الأخيرة، وخاصة من قبل الأفراد، وذلك منذ تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، حيث هدأت وتيرة الادخار في الدولار بعد استقرار سعره بصورة نسبية، واتجهت الأنظار إلى المعدن الأصفر الذي حافظ على مستوياته المرتفعة.

شهد جرام الذهب في مصر بجميع أعيرته ارتفاعًا طفيفًا أمس السبت، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 781 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية والتي سجلت 780 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر، وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعه بشكل ملحوظ ليبلغ 892 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

كما ارتفع سعر جرام الذهب خلال نفس اليوم لعيار 18 بشكل ملحوظ، ليسجل 670 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 892 ألف جنيه، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات أمس السبت نحو 1788 دولارًا.

وبالنسبة للاستثمار في الودائع وشهادات الادخار فإنها شهدت إقبالًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، كان أبرزها مع طرح شهادات قناة السويس الجديدة، والتي تم صرف العائد منها في سبتمبر من العام الماضي، وأيضًا الشهادات ذات العائد بنسبة 15% والتي تم طرحها من بنكي الأهلي ومصر.

أما الاستثمار في العقارات فاستحوذ هو الآخر على حصة جيدة من أموال المدخرين، في ظل الانطلاقة العمرانية التي تشهدها مصر والمشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.