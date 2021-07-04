في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من الثلثين يرجحون تعافي إيرادات السياحة خلال 2021

فريق دوت الخليج _ رجح 74% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج»، نمو إيرادات قطاع السياحة خلال عام 2021، مقابل 21 صوتًا من المشاركين توقعوا استقرار الإيرادات عند مستوى العام السابق، فيما رأى 5 أصوات من المشاركين أن إيرادات قطاع السياحة ستتراجع خلال العام الجاري.

وهوت إيرادات قطاع السياحة في مصر بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث سجلت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الجاري 1.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة في 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري المصري.

وتراجعت الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتبلغ نحو 3.1 مليارات دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2020-2021 مقابل نحو 9.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019-2020، حيث تضرر قطاع السياحة بشدة جراء توقف حركة النقل والسفر في العالم ووضع شروط للسفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤخرا إن نحو 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأن 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في أبريل الماضي، مؤكدًا أن أرقام أعداد السياح الوافدة إلى مصر تتزايد باستمرار، كما أن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة للغاية من أجل مواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين، حيث تشهد دول العالم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر.

أضاف العناني، أن السياح العائدين إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في مصر، كما أن نسبة الإشغال السياحي حاليًا في شرم الشيخ 43%، متوقعًا زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبًا، موضحًا أن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادًا لبدء عودة السياحة الروسية، فروسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر من 2010 حتى 2015.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن السياحة الوافدة من روسيا تصل إلى 3.5 ملايين سائح، وقال: «نحن جاهزون لاستقبال السياح من أنحاء العالم، خاصة أنه يتواجد حاليًا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وبدأنا حملات ترويجية للسوق العربية لدعم السياحة، كما أن متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار الجذابة»، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر.

وأشار إلى أن مصر قدمت تأشيرة سياحية مجانية مع بدء أزمة كورونا حتى نهاية إبريل الماضي، وقامت وزارة الطيران بخفض رسوم المطارات والوقود لمواجهة أزمة كورونا، وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرات للحفاظ على القطاع السياحي ومنح إعفاءات مع عدم تسريح أي عامل، منوهًا إلى أن إيرادات مصر من القطاع السياحي كانت «صفرًا» خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020، بينما إيرادات قطاع السياحة في يوليو 2020 بعد فتح حركة الطيران ارتفعت بنسبة قليلة.

وأوضح أن خسائر السياحة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، تتراوح ما بين 6 و7 مليارات جنيه، معربًا عن تمنياته بعودة أرقام السياحة بمعدلات تفوق ما قبل عام 2019 لتشجيع العاملين في قطاع السياحة.