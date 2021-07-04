البورصة تصعد 0.53% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.53%، ليتداول عند مستوى 10310 نقطة.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.88% و 0.86% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 100.752 مليون جنيه على 154 شركة من خلال 4.471 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 76.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.153 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 5.417 مليون جنيه، مقابل 264.746 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 5.148 مليون جنيه، منها 4.966 مليون جنيه للأفراد، و181.905 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 4.555 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 53.670 ألف جنيه، مقابل 49.116 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للأسمنت – قنا 10.95 12.04 9.95 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.35 2.54 7.63 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 25.44 26.75 5.15 العامة لصناعة الورق – راكتا 11.05 11.61 5.07 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.12 2.22 4.72

الأسهم الأكثر انخفاضا