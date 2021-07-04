عاجل..البورصة تعلن قائمة المرشحين لمجلس إدارتها وتفتح باب الإعتراضات ابتداء من الغد

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارتها عن الفترة 2021 حتى 2025 بعد فحص ملفات المتقدمين عن الفترة من 22 يونيو حتى 29 يونيو الماضي.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم، أن لجنة فحص الإعتراضات سوف تبدأ في تلقي الإعتراضات على أي من الأسماء الواردة في قائمة المرشحين في الجدول الخاص بها والمعلن عنها، أو من استبعد طلب ترشحه خلال خمسة أيام عمل تبدأ من الغد الاثنين الموافق 5 يوليو من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر البورصة المصرية.

قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الفترة 2021 حتى 2025