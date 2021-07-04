في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يتوقعون تجاوز برميل النفط 70 دولارا

فريق دوت الخليج _ توقع 52 من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» أن يسجل البترول سعرًا فوق 70 دولارًا للبرميل، وأكثر من 60 دولارًا بلغت نسبتهم 27%، فيما رأى 20% أن يسجل النفط سعرًا فوق 80 دولارًا للبرميل، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعد زيادة الطلب مع بدء العديد من الاقتصادات المتقدمة الدخول في مرحلة التعافي من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس النواب، خلال شهر مارس من العام الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مبيع.

ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد البترولية خلال إبريل الماضي بنحو 25 قرشًا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.5 جنيهات للتر، و7.75 جنيهات للتر البنزين 92، و8.75 جنيهات للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة خلال إبريل الماضي تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وبحسب مشروع موازنة 2021/2022، فإن دعم المواد البترولية سينخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية يونيو 2021، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 94.8 مليون برميل يوميًّا، أي بنسبة زيادة تبلغ 1.6% مقارنة بمستويات الربع الأول، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.7% ليصل إلى نحو 44.3 مليون برميل يوميًّا، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 50.5 مليون برميل يوميًّا.

ولفت التقرير إلى توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى نحو 97.9 مليون برميل يوميًّا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميًّا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 52.4 مليون برميل يوميًّا.