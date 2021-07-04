أيكون تحقق 55.345 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 55.345 مليون جنيه، مقابل 22.662 مليون جنيه بالربع المناظر، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 457.915 مليون جنيه بالفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 345.255 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 309.652 مليون جنيه، مقابل 246.449 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وصعد مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 148.263 مليون جنيه مقابل 98.806 مليون جنيه بالربع المناظر.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في ربح الفترة 0.36 جنيه مقابل 0.14 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت أيكون إلى الربحية محققة صافي بقيمة 3.387 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 3.856 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 118.402 مليون جنيه مقابل 92.409 مليون جنيه بالفترة المقارنة.