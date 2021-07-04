في استطلاع دوت الخليج.. 72% يتوقعون بقاء الدولار فوق 15 جنيها

فريق دوت الخليج _ تمسكت غالبية مجتمع الأعمال بالتوقعات الإيجابية تجاه مسار الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2021، رغم استمرار انعكاس تداعيات جائحة كورونا على المستويين العالمي والمحلي، مستبعدين ارتفاع العملة الخضراء فوق مستوى 16 جنيهًا، حيث رجح الأغلبية بقاء الدولار قرب مستوياته الراهنة فوق 15 جنيهًا، مع التوقعات بتحسن دخل وإيرادات السياحة.

فيما رجح أكثر من ربع المشاركين باستطلاع دوت الخليج، بلوغ سعر صرف الدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري مستويات فوق 16 جنيهًا، آخذين في اعتبارهم التغييرات الحاصلة على الصعيد العالمي ومنها ارتفاع التضخم وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باحتمالية تبكير موعد الرفع المحتمل لسعر الفائدة على الدولار، واحتمالية انعكاس ذلك على سوق الصرف بمصر.

وتوقع 72% من المشاركين في استبيان دوت الخليج لمنتصف عام 2021، استقرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 15 جنيهًا، بينما رأى 26% أن العملة الأمريكية ستسجل مستويات أعلى من 16 جنيهًا، فيما رأى 2% فقط احتمالية لارتفاع الدولار فوق مستوى 17 جنيهًا.

وأظهر الجنيه المصري تماسكًا ملحوظًا منذ بداية الجائحة الوبائية في 2020، رغم تأثر عدد من مصادر النقد الأجنبي للبلاد تأتي السياحة في مقدمتها، ونجحت العملة المحلية في العودة سريعًا لمستويات ما قبل كورونا في بداية الربع الثالث من العام الماضي، كما نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في الاستقرار حول ذات المنطقة، حيث يبلغ متوسط سعر صرف الدولار حاليًا 15.629 جنيهًا للشراء، و15.727 جنيهًا للبيع بحسب موقع البنك المركزي المصري المصري.

وخلال النصف الأول من 2021 شهدت سوق الصرف تأرجحًا بالمعدلات الطبيعية صعودًا وهبوطًا بين مستويات 15.80 و15.66 جنيهًا كأعلى وأقل مستوى مسجل لسعر البيع خلال الفترة، وبين 15.70 و15.56 جنيهًا لسعر الشراء.

وجاء أداء الجنيه المصري خلال النصف الأول من العام الجاري، متوافقًا مع توقعات المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج للعام 2021، والذي نشرته الجريدة في شهر يناير الماضي بإصدارها المطبوع، حيث توقع 61.83% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج استقرار سعر الدولار حول مستوياته الراهنة تحت 16 جنيهًا، بعدد 68 صوتًا من إجمالي 110 مشاركين.

بينما رجح 30.9% من المشاركين ارتفاع سعر الدولار فوق مستوى 16 جنيهًا، خلال العام 2021، فيما توقع 7.27% فقط من المشاركين بعدد 8 أصوات، تداول الدولار فوق مستوى 17 جنيهًا.