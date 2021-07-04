عمومية الإسكندرية للخدمات الطبية تقرر زيادة رأس المال بقيمة 10.4 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، في جلستها المنعقده يوم الخميس الماضي على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 114.199 مليون جنيه، إلى 124.581 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على الزيادة البالغ قيمتها 10.381 مليون جنيه من خلال توزيع 1.297 مليون سهم، قيمة السهم الإسمية 8 جنيه كأسهم مجانية.

وأشارت إلى أن الزيادة تمول من نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ومسددة بالكامل، وذلك بتوزيع سهم مجاني لكل مالك إحدى عشر سهم أصلي مملوكة للمساهم، وذلك لحامل السهم في التاريخ الذي سوف يتم تحديده من قبل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين حتى نفاذ الكمية.

وقررت العمومية أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر المقبل.