أكرو مصر للشدات تحقق 61.9 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 61.887 مليون جنيه، مقابل 30.755 مليون جنيه بالربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 351.411 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 251.539 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 223.452 مليون جنيه، مقابل 169.435 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وصعد مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 127.958 مليون جنيه، مقابل 82.103 مليون جنيه بالربع المناظر.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في ربح الفترة 1.1 جنيه مقابل 0.54 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح أكرو مصر للشدات إلى 51.005 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 14.538 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 318.226 مليون جنيه مقابل 228.506 مليون جنيه بالفترة المقارنة.