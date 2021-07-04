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بريطانيا تسجل قرابة 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات – أظهرت بيانات رسمية تسجيل بريطانيا 24885 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت انخفاضا من 27125 في اليوم السابق و18 حالة وفاة وهو ما يقل أيضا عن 27 حالة سُجلت يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات حصول 45.1 مليون شخص على جرعة أولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وحصول 33.4 مليون شخص على جرعتين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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