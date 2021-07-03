مال وأعمال

العراق: بي. بي تفكر في الانسحاب من البلاد ولوك أويل الروسية ترغب في التخارج

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات – قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن شركة بي.بي تفكر في الانسحاب من البلاد وإن شركة لوك أويل الروسية أرسلت إشعارا رسميا يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 لشركات صينية.

وفي مقطع مصور بُث على صفحة الوزارة على فيسبوك، قال عبد الجبار إن” البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار. كل المستثمرين إما يبحث عن سوق أخرى أو يبحث عن شريك آخر”.

CSR_2021

وقالت مصادر بوزارة النفط إن هذه التصريحات أدلى بها عبد الجبار خلال جلسة للبرلمان العراقي في 29 يونيو تمت دعوة عبد الجبار إليها.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: بي. بي تفكر في الانسحاب من البلاد ولوك أويل الروسية ترغب في التخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا