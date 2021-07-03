- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، على تويتر اليوم السبت، إنه عين هاني المديني “رئيسا تنفيذيا مكلفا”.
جاءت هذه الخطوة بعد أن عين صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الرئيس التنفيذي السابق للمركز فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات في ديسمبر.
وجمعت السعودية 5 مليارات دولار في بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما في يناير، في إطار سعيها لسد عجز مالي.
وفي فبراير، جمعت 1.5 مليار يورو أخرى من صفقة بيع سندات على شريحتين.
وبدعم من تعافي أسعار النفط، يبدو أن الوضع المالي للمملكة في سبيله للتحسن بشكل كبير هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية يعين هاني المديني رئيسيا تنفيذيا مكلفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.