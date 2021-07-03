مال وأعمال

المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية يعين هاني المديني رئيسيا تنفيذيا مكلفا

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وكالات – قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، على تويتر اليوم السبت، إنه عين هاني المديني “رئيسا تنفيذيا مكلفا”.

جاءت هذه الخطوة بعد أن عين صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الرئيس التنفيذي السابق للمركز فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات في ديسمبر.

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وجمعت السعودية 5 مليارات دولار في بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما في يناير، في إطار سعيها لسد عجز مالي.

وفي فبراير، جمعت 1.5 مليار يورو أخرى من صفقة بيع سندات على شريحتين.

وبدعم من تعافي أسعار النفط، يبدو أن الوضع المالي للمملكة في سبيله للتحسن بشكل كبير هذا العام.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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