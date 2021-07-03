البنك المركزي المصري يؤكد استمرار التعامل بجميع فئات العملات الورقية

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دوت الخليج – أكد البنك المركزي المصري المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ويجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.
وشدد المركزي، في بيان صادر اليوم السبت، علي أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.
وأهاب البنك المركزي المصري المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.
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