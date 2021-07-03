مال وأعمال

الصين تحث الدول على بناء سور المناعة العظيم ضد فيروس كورونا

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_ حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي المجتمع الدولي يوم السبت على بناء “سور المناعة العظيم” لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية “يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا”.

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وأضاف “الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء ‘سور المناعة العظيم’ لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء”.

وقدمت الصين، حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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