العجز التجاري المغربي يرتفع بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مايو

وكالات _ قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 10.4 بالمئة إلى 81 مليار درهم (تسعة مليارات دولار) في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 18.1 بالمئة

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