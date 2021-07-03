مال وأعمال

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.. غدا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ غدا الأحد 4/7/2021، وحتى يوم الثلاثاء 31/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي 38، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، مضيفاً أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي، التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم يوم الأحد تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي 38 من 1 : 17 بالمجاورة الأولى، غدا الأحد 4/7/2021، والقطع من 1 : 8 بالمجاورة الثانية، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 1 : 13 بالمجاورة الثالثة، يوم الثلاثاء 6/7/2021،

CSR_2021

والقطع من 1 : 27 بالمجاورة الرابعة، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 1 : 56 بالمجاورة الخامسة، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 1 : 3 بالمجاورة السادسة، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 1 : 7 بالمجاورة السابعة، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 1 : 7 بالمجاورة الثامنة، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 المجاورة الأولى، القطع من 1 : 30، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 18/7/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 151: 180، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 451 : 465، يوم الأربعاء 11/8/2021.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 المجاورة الثالثة، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 15/8/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 16/8/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 17/8/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 18/8/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 19/8/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 22/8/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 23/8/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 25/8/2021، والقطع من 271 : 305، يوم الخميس 26/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 29/8/2021 : الأحد 31/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا