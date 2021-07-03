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إنقاذ أفراد طاقم طائرة شحن تابعة لبوينج بعد هبوط طارئ في المحيط الهادئ

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سي إن بي سي _ قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إنه تم إنقاذ أفراد الطاقم لطائرة الشحن من طراز بوينج 737، بعد أن اضطرت إلى هبوط طارئ ليليًا في المحيط الهادئ قبالة ساحل هونولولو في هاواي، بعد أن أبلغ الطيارون عن مشكلة في المحرك.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية: “أبلغ الطيارون عن عطل في المحرك، وكانوا يحاولون العودة إلى هونولولو عندما أجبروا على الهبوط بالطائرة في الماء”.

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وأضافت “تشير المعلومات الأولية إلى أن خفر السواحل الأميركي أنقذ الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن الرحلة، وستقوم الإدارة والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الأمر”.

ورغم عدم إعلان معلومات متعلقة بالطائرة، فإنها لم تكن من طراز “737 ماكس” التي صدر قرار بوقف عملها لمدة 20 شهرًا حتى نوفمبر الماضي، بعد حادثين مميتين.

يذكر أن سهم “بوينج” هبط بنسبة 1.3% عند الإغلاق مسجلًا 236.68 دولار، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة عند 233.47 دولار، غير أنه سجل ارتفاعا طفيفا في تداولات ما بعد الإغلاق ببورصة وول ستريت.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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