وفيات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف

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– تجاوزت الهند اليوم الجمعة 400 ألف وفاة بفيروس كورونا، نصفهم خلال الأشهر القليلة الماضية في موجة ثانية أرهقت نظام الرعاية الصحية.
وسجلت الهند 30.45 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي وباتت ثاني أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 33 مليون إصابة.
وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ما يربو على 604 آلاف بينما توفي نحو 518 ألفا في البرازيل.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف. ويشير إحصاء إلى أن من بين هذه الوفيات 100 ألف وفاة سجلت في آخر 39 يوما.
لكن خبراء الصحة يعتقدون أن العدد الفعلي للوفيات قد يصل إلى مليون أو أكثر.
وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند 200 ألف بنهاية أبريل لكن العدد وصل إلى 300 ألف بعد 28 يوما فحسب.
ونفدت الأسرة والأكسجين المنقذ للحياة في المستشفيات خلال الموجة الثانية في أبريل نيسان ومايو أيار وتوفي الناس في أماكن انتظار السيارات خارج المستشفيات وفي منازلهم.
وتراجعت الإصابات بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في مايو، لكن مسؤولين حكوميين وخبراء حذروا من أن موجة ثالثة تلوح في الأفق مع إعادة فتح البلاد تدريجيا وظهور سلالة جديدة محلية للفيروس تسمى دلتا بلس.
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