وكالات _ انخفضت عملة بيتكوين الرقمية 5.17 بالمئة إلى 33 ألفا و226.36 دولار اليوم الخميس، لتخسر بذلك 1810.87 دولار من سعر إغلاقها السابق. وتراجعت العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم 48.8 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار الذي حققته في 14 أبريل الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملة بيتكوين الرقمية تهوى بأكثر من 5% إلى 33 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.