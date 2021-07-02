صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 7% في 2021

– رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بشكل كبير إلى سبعة بالمئة اليوم الخميس من 4.6 بالمئة توقعها في أبريل، وذلك بسبب الدعم المالي والنقدي غير المسبوق.

وقال صندوق النقد الدولي، إن التوقعات المعدلة تمثل أسرع وتيرة نمو للولايات المتحدة في جيل.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2022 إلى 4.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3.5 بالمئة في أبريل.