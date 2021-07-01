- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اجلسة اليوم الخميس على ارتفاع، وبلغ ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق للمرة السادسة على التوالي، إذ بدأ ربع السنة الجديد والنصف الثاني منها ببيانات اقتصادية إيجابية وانتعاش واسع النطاق.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويصدر يوم الجمعة.
لكن انخفاض أسهم التكنولوجيا، والذي قادته أسهم الرقائق الإلكترونية، قلص من مكاسب ناسداك.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.02 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 34633.53 نقطة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 22.44 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 4319.94 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 18.42 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14522.38 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تواصل الصعود.. وستاندرد آند بورز 500 يقفز لأعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.