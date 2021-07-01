صندوق النقد يوافق على زيادة التمويل للأردن بقيمة 200 مليون دولار

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– قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة 200 مليون دولار في التمويل المتاح للأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد بعد الانتهاء من مراجعة ثانية للبرنامج.
وقال صندوق النقد الدولي، إن استكمال المراجعة الثانية في إطار التسهيل سيسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020.
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