الولايات المتحدة تعلن تطعيم 55% من السكان فوق 12 عاما ضد كورونا

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روسيا اليوم _ أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن تطعيم نحو 55% من السكان ممن أعمارهم فوق سن الـ12 عاما ضد كورونا.
وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم حتى الآن تطعيم 181.121 مليون شخص فوق سن الـ12 عاما بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، ما يعادل 63.9% من هذه الفئة.
وأضافت أن 155.761 مليون شخص فوق 12 عاما، أي 54.9% من هذه الفئة، تلقوا حتى الآن الجرعتين.
وحسب المراكز الأمريكية، بلغت نسبة الملقحين ضد كورونا بالجرعتين 47% من إجمالي السكان.
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