مال وأعمال

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الأولى بعد رفع الدعم

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_ قال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد اليوم الخميس، إن السودان رفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر من 285 جنيها، بحسب شاهد من .

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وقال الوزير لرويترز “هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار جاءت وفق التقييم الشهري لأسعار البنزين والديزل وقد تمت وفق الأسعار العالمية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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