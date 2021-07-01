قطاع الطاقة يقود صعود الأسهم الأوروبية بدعم تعافي أسعار النفط

– أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ أدى الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى تقدم أسهم شركات الطاقة بأكثر من اثنين بالمئة، في حين ساعدت نتائج أعمال قوية على تبديد بعض المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 455.63 نقطة، إذ سجلت أسهم شركات الطاقة أفضل أداء يومي لها في شهر.

وكان سهم شركة تكنيب إف.إم.سي لخدمات الطاقة هو الرابح الأكبر في القطاع بزيادة 4.4 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولارين مع توقع زيادة الطلب العالمي، في حين قدم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية دعما.

كما أفادت بأن أوبك سترفع الإنتاج بأقل من المتوقع، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض ويدعم أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام.

وقفزت الأسهم المرتبطة بالسفر 1.9 بالمئة بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية وسط مخاوف من المزيد من القيود بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا وبريطانيا.

وارتفعت أسهم شركة الطيران إيزي جيت وإيه.آي.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية وريان إير بما يتراوح بين 1.5 بالمئة و أربعة بالمئة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، إذ أظهرت بيانات انتعاش مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي في مايو.

وكانت أسهم التكنولوجيا، التي تفوقت في الأداء خلال الجائحة، هي الخاسر الوحيد يوم الخميس، إذ انخفضت 0.7 بالمئة.