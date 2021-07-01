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روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة بوفيات كورونا اليومية

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وكالات _ أظهرت بيانات السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع وتيرة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى مستويات قياسية جديدة.

وسجلت روسيا 23543 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا حوالي 5538142 حالة حتى اليوم.

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وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات السلطات الصحية الروسية عن تسجيل البلاد نحو 672 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات داخل روسيا إلى 135886 حالة خلال نفس الفترة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر، لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين الروس مجددا إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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