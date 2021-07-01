النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 715 مليون دولار

– وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون النقل البري والبنية التحتية للمياه بقيمة 715 مليار دولار اليوم الخميس. ويعتبر الديمقراطيون القانوان خطوة مبكرة نحو تشريع شامل للبنية التحتية يأمل الكونجرس في استكماله في سبتمبر.

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