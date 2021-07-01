مبيعات جنرال موتورز الأمريكية تقفز 40% في الربع الثاني

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وكالات _ أعلنت شركة صناعة السيارات جنرال موتورز الأمريكية اليوم الخميس، عن مبيعات بأكثر من 688 ألف سيارة خلال الربع الثاني ، بزيادة 39.7% عن العام السابق عندما تسبب فيروس كورونا في لجوء الأمريكيين إلى البقاء في منازلهم وإغلاق وكلاء السيارات مؤقتًا.
وتوقع المحللون زيادة مبيعات جنرال موتورز بنسبة تتراوح بين 40% و 43% تقريبًا، وفقًا لتوقعات شركات أبحاث السيارات Edmunds و Cox Automotive.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة، في بيان: “نتوقع استمرار ارتفاع الطلب في النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2022”.
يُذكر أن مبيعات كانت مبيعات سيارات جنرال موتورز الأمريكية خلال الربع الثاني كانت أقل قليلاً من توقعات المحللين، حيث أثر النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات على إنتاج السيارات ومخزونات الوكلاء.
ويقدر المحللون أن صانعي السيارات باعوا حوالي 4.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة في الربع الثاني، بزيادة 52% إلى 53% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
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