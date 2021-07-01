مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تضيف جولدمان ساكس إلى بنوك تقود طرحا أوليا لنشاط الحفر

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وكالات _ قالت مصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أضافت جولدمان ساكس إلى دور قيادي لطرح عام أولي لوحدتها للحفر.

وقال مصدران مطلعان إن جولدمان ساكس سيعمل على البيع لحصة في أدنوك للحفر كمنسق عالمي، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المستشارين المشاركين في الصفقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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