: أوبك+ تتحرك لإضافة نحو مليوني برميل من النفط إلى السوق بحلول ديسمبر

قال مصدر بأوبك+ لرويترز إن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يوميا من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، إذ تخفف أوبك+ قيود الإنتاج في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام.

وأضاف المصدر أن الزيادات الشهرية قد تبلغ ما يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا. وقال مصدر آخر في أوبك+ إن السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على تخفيف قيود الإنتاج اعتبارا من أغسطس .

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برنت القياسي عند 76 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقالت مصادر في وقت سابق إن وزراء أوبك+ يجتمعون في وقت لاحق يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وقد يدرسون أيضا تمديد اتفاق المجموعة الشامل لتقييد الإمدادات لما بعد أبريل 2022.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو 2020، على أن تنهي تلك القيود في نهاية أبريل نيسان 2022. ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع أوبك+ بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ويعقبه اجتماع للوزراء من خارج أوبك في وقت لاحق يوم الخميس.