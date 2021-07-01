موانئ دبي العالمية تستحوذ على سينكريون الأمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار

العربية نت _ أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100% من شركة “سينكريون” syncreon بقيمة 1.2 مليار دولار وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.

وتتخصص “سينكريون”، في الخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع، وتوفر الشركة حلولًا متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الاصلاح واستيفاء الشروط.

وتتمتع “سينكريون” بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الخميس.

وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء هما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة وشركات السيارات لاستلام المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها.

وفي السنة المالية 2020 أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار حيث حققت 57% منها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، معظمها من أوروبا، و42% في أميركا الشمالية ولديها شراكات طويلة الأجل مع عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18عاما ومعدلات تجديد عالية للعقود.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، إن الاستحواذ على شركة “سينكريون” سيضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية نظرا لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية مما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع.

وتجذب قدرة شركة “سينكريون” على تقديم حلول مركّبة ومتقدمة علاقات قوية طويلة الأمد مع مالكي البضائع والتي تتناسب مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية في توفير حلول سلسلة التوريد الذكية القائمة على التكنولوجيا لتمكين التجارة عبر الأسواق الرئيسية.

ويوفر المجال الضخم وسريع النمو لأعمال “سينكريون” في التكنولوجيا وصناعة السيارات فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وتهدف إلى البناء على هذه المنصة لتقديم نطاق أعمال أوسع وتوفير حلول سلسلة توريد ذات قيمة مضافة ومُقْنعة لأصحاب البضائع عبر شبكة أكبر من الأسواق.

وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية، وتواصل مجموعة موانئ دبي العالمية سعيها الحثيث في إحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال كما تواصل التزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية الذي يقل عن أربعة أضعاف صافي الدين/الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سينكريون” بريان إنرايت إن “سينكريون” ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع، وتتشارك معها في الرؤية المتمثلة في خدمة عملائها من خلال إزالة أوجه القصور وتقديم حلول ذات قيمة مضافة.