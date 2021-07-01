أسعار سيارات هافال جوليان تتراوح بين 315 و375 ألف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أطلقت شركة جي بي غبور أحدث سياراتها في السوق المصرية هافال جوليان موديل 2022 من خلال أربع فئات بأسعار تتراوح ما بين 315 ألف جنيه وحتى 375 ألف جنيه.
وكانت جي بي غبور أوتو قد استحوذت خلال الشهر الماضي على وكالة العلامة الصينية شانجان وقدمتها من خلال 4 فئات من التجهيزات والكماليات.
وبحسب الأسعار المعلنة، جاءت الفئة الأولى من السيارة هافال جوليان Standard بنحو 315 ألف جنيه، بينما عرضت الفئة الثانية Deluxe بقيمة 335 ألف جنيه.
ووفقًا للقوائم السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي، بلغت أسعار الفئة الثالثة Delux-SR نحو 355 ألف جنيه، فيما سُوقت الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة هافال جوليان بسعر 375 ألف جنيه.
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