الأهلي ممكن توقع بروتوكول تعاون مع التأمين الاجتماعي لتقديم خدمات السداد الإلكتروني

إسلام فضل _ وقعت شركة الأهلي ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمينات الاجتماعية.

وقال سمير أبو هاشم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي ممكن، إنها تستهدف تقديم الخدمة لصالح موظفي القطاعين العام والخاص من خلال شبكة منافذ البيع المعتمدة والتي تستهدف وصولها إلي 150 ألف تاجر على مستوي الجمهورية خلال 2021/2022 مقابل 50 ألف تاجر حاليا.

وأوضح أبو هاشم في بيان صادر اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الحكومة نحو تعزيز سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي فى مختلف القطاعات الاقتصادية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الأهلي ممكن حققت معدلات نمو غير متوقعة خلال المرحلة الماضية أضعاف الخطة المستهدفة، مشيرا إلي أن الشركة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة حكومية أو غير حكومية بخلاف التأمينات الأجتماعية مثل تحصيل مصروفات الجامعات، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية لحلول مدفوعات شركات المواد الغذائية.

ومن جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن البروتوكول يأتي تزامنا مع التكليفات الرئاسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل الهيئة، مبينا أنه تم عرض ملامح خطة التأمين الاجتماعي في تطبيق التحول الرقمي خلال العاميين المقبلين على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء التي ترتكز على ربط وتحديثات بيانات المواطنين بشكل مستمر ولحظي .

وإلمح عوض إلي أن الهيئة تسعي إلى تيسير حصول المواطنين على خدمات مميكنة من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة التى توفر الوقت والجهد وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب للعاملين للوصول لأقصى درجة من الاحترافية فى التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني تخطط للوصول إلى مليار جنيه حجم معاملات شهريا بنهاية العام الحالي، كما تستهدف أيضا نشر 40 ألف نقطة بيع إضافية بالاتفاق مع البنك الأهلي بعد اتمام الأخير صفقة الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة.

وترتكز استراتيجية الشركة علي التوسع على عدة محاور منها تعظيم عائدات نقاط البيع وتفعيل أعمال الربط الإلكتروني مع الشركات الصغيرة وتطوير نظامها الإلكتروني وتحديث شبكة بينتها التحتية.