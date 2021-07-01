أسعار سيارات هافال H6 تبدأ من 370 ألف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أطلقت شركة جي بي أوتو أحدث أيقوناتها في السوق المصرية السيارة هافال H6 موديل 2022 من خلال أربع فئات متعددة التجهيزات والكماليات ذات نمط SUV، بأسعار تبدء من 370 ألف جنيه حتى 440 ألف جنيه.
وتشهد سوق السيارات المصرية منافسة شرسة في العلامات الصينية، بعدما استحوذت على 87% من مبيعات القطاع بإجمالي بيع 14 ألفًا و353 عربة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، وصعودها للمثلث الذهبي بعد الياباني والأوروبي.
وقدم الوكيل الحصري لسيارات هافل الفئة الأولى Standard بسعر رسمي 370 ألف جنيه، فيما سعر الفئة الثانية Deluxe بنحو 400 ألف جنيه.
وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة، جاءت الفئة الثالثة Delux-SRمن السيارة هافال H6 بقيمة سعرية 415 ألف جنيه، فيما بلغت الفئة الكاملة High Delux نحو 440 ألف جنيه.
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