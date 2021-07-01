المجموعة المالية تتربع على قمة شركات السمسرة في النصف الأول تليها فاروس وهيرميس

إسلام فضل _ احتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري “يناير – يونيو “، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 44.67 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 10.8 %.

وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 9%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 37.01 مليار جنيه.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المرتبة الثالثة بالاستحواذ على 8.1% من تعاملات السوق منذ بداية العام، بقيمة إجمالية 33.48 مليار جنيه.

ولحقت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمربع الذهبي، بنصيب 7.9% من السوق، تمثلت في قيم تداول 32.58 مليار جنيه.

أما المركز الخامس، جاء من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من خلال تعاملات بلغت 28.06 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 6.8%.

بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.6% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 19.04 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

في حين جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، لاسيما بعدما حققت قيم تداول 17.12 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4.1%.

واقتنصت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 13.21 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.2%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.7%، عن تعاملات إجمالية 11.15 مليار جنيه.

واحتلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية المرتبة العاشرة، مقابل تعاملات بلغت 9.39 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.3% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات