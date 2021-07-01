التجاري الدولي تقتنص صدارة شركات السمسرة في يونيو تليها هيرميس والمجموعة المالية

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إسلام فضل _ تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب تعاملات البورصة خلال شهر يونيو 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.09 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 14.5%.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 11.9% من تعاملات الشهر، وذلك عبر قيم تداول بلغت 9.09 مليار جنيه.
وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 5.8% من السوق، عبر تعاملات إجمالية 4.47 مليار جنيه.
ولحقت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5.5% من تعاملات السوق خلال يوليو، تمثلت في قيم تداول 4.19 مليار جنيه.
أما بايونيرز لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 3.58 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.7%.
بينما استحوذت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.3% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 3.28 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.
وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.42 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.2%.
واحتلت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 2.28 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3%.
وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.6%، عن تعاملات إجمالية 2.01 مليار جنيه.
واحتلت الشركة المصرية العربية “ثمار” الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.81 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.4% من السوق.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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