التجاري الدولي تقتنص صدارة شركات السمسرة في يونيو تليها هيرميس والمجموعة المالية

إسلام فضل _ تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب تعاملات البورصة خلال شهر يونيو 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.09 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 14.5%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 11.9% من تعاملات الشهر، وذلك عبر قيم تداول بلغت 9.09 مليار جنيه.

وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 5.8% من السوق، عبر تعاملات إجمالية 4.47 مليار جنيه.

ولحقت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5.5% من تعاملات السوق خلال يوليو، تمثلت في قيم تداول 4.19 مليار جنيه.

أما بايونيرز لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 3.58 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.7%.

بينما استحوذت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.3% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 3.28 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.42 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.2%.

واحتلت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 2.28 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.6%، عن تعاملات إجمالية 2.01 مليار جنيه.

واحتلت الشركة المصرية العربية “ثمار” الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.81 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.4% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.