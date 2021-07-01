بلومبيرج: شركة أرامكو السعودية تعتزم تعيين مدير مالي جديد

قالت مصادر لوكالة “بلومبيرج” إن شركة “أرامكو” السعودية للنفط تعتزم تعيين زياد المرشد في منصب المدير المالي. وبحسب المصادر سيحل المرشد محل خالد الدباغ الذي ساعد في قيادة الطرح العام الأولي لأرامكو في 2019. وقالت المصادر إن الدباغ (59 عاما) سينضم إلى مجلس إدارة الشركة وسيحتفظ برئاسة شركة الصناعات الأساسية السعودية التابعة لأرامكو للكيماويات، مبينة أن المرشد الذي يشغل حاليا نائب رئيس أرامكو للوقود وزيوت التشحيم ونائب الرئيس للعمليات الدولية سابقا، سيشغل في البداية منصب المدير المالي بالإنابة.

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