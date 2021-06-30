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أسعار النفط ترتفع بدعم انخفاض المخزونات وتعافي الطلب

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وكالات – ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مسجلة مكاسب شهرية وفصلية، بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، وتوقع تقرير لأوبك شحا في المعروض بالسوق هذا العام.

وأنهى عقد خام برنت لأغسطس، والذي حل أجله اليوم، الجلسة مرتفعا 37 سنتا يما يعادل 0.5% إلى 75.13 دولار للبرميل.

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وصعد عقد سبتمبر 34 سنتا لتجري تسويته عند 74.62 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي 49 سنتا عند التسوية أو 0.7% إلى 73.47 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما أقل بعض الشيء عن أعلى مستوياتهما منذ 2018، وسجلا مكاسبهما الشهرية السابعة في الأشهر الثمانيةالماضية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10% في يونيو، بينما ارتفع برنت بأكثر من 8%.

وأظهر استطلاع لرويترز أن برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 67.48 دولار للبرميل هذا العام و64.54 دولار لخام غرب تكساس الوسيط، بارتفاع عن استطلاع مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للأسبوع السادس على التوالي، إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج على خلفية زيادة الطلب.

وتراجع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسييتس، في هيوستون: “مع استمرار انخفاض مخزونات النفط الخام في كاشينج واجتماع أوبك+ القادم غدا، أتوقع أن ترتفع أسعار الخام لأن السوق تطلب مزيدا من الإمدادات”.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، غدا الخميس. ومن المتوقع أن تناقش المجموعة تمديد اتفاقها بشأن خفض المعروض النفطي إلى ما بعد أبريل 2022.

وقال تقرير داخلي لأوبك اطلعت عليه إن سوق النفط ستكون في حالة شح على المدى القصير، لكن تخمة تلوح في الأفق بمجرد انتهاء تخفيضات أوبك+ للإمدادات.

تلقت الآمال في انتعاش كبير دفعة من الأمين العام لأوبك محمد باركيندو الذي قال أمس الثلاثاء إن الطلب من المتوقع أن يرتفع 6 ملايين برميل يوميا في 2021، على أن يأتي خمسة ملايين برميل يوميا منها في النصف الثاني من العام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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