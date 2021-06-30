رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: مبادرة حياة كريمة ستنعش الاقتصاد المصري

محمد جبر – أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لم يكن ممكنا تطبيق مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى دون وجود فائض من الكهرباء والغاز وكذلك مشروعات تطوير للطرق.

وأوضح السقطي، في تصريحات لبرنامج “مال وأعمال” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على عدة محاور، أهمها: أن الأموال التي يتم بها تطوير القرى تضخ داخل شرايين الاقتصاد المصري مما يساعد على تطويره بشكل غير مباشر.

وأوضح: “الأموال التي تضخ ستنعش الاقتصاد المصري وتعمل على تقوية المصانع وزيادة الإنتاج، كما أنها تتيح للمواطن البسيط العيش في أماكن لائقة وآدمية ليس في القاهرة والجيزة فقط بل في المحافظات كافة”.

وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الرئيس السيسي كان يركز، في اجتماعاته مع ممثلي الاتحاد، على ضرورة توفير حياة كريمة مستدامة، وأن تدشن مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

أوضح: “هناك 600 مليار جنيه سيتم ضخها في الاقتصاد المصري لتطوير القرى الفقيرة”.

وأضاف السقطي: “لن يدخل مصر منتج سيء. والجيد بالطبع تكون تكلفته عالية وبالتالي يتجه المستهلك للمنتج المحلي، في الوقت السابق كان أي منتج يدخل لمصر والآن الفرصة سانحة لأهل القرى والمستثمر الصغير والمنتجات المصرية عادت وعلينا أن نقلل 70 -80% من الصادرات”.

واختتم: “إفريقيا تنظر لنا كقدوة وتنتظر هل سننجح في الصناعة وتطوير القرى؟، الآن نحن في بؤرة الاهتمام ولدينا صانع مصري يستطيع تقريبًا أن يصنع كل شيء وهناك فرصة رائعة لأي مستثمر صغير ليصبح رجل أعمال”.