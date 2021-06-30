- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد جبر – أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لم يكن ممكنا تطبيق مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى دون وجود فائض من الكهرباء والغاز وكذلك مشروعات تطوير للطرق.
وأوضح السقطي، في تصريحات لبرنامج “مال وأعمال” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على عدة محاور، أهمها: أن الأموال التي يتم بها تطوير القرى تضخ داخل شرايين الاقتصاد المصري مما يساعد على تطويره بشكل غير مباشر.
وأوضح: “الأموال التي تضخ ستنعش الاقتصاد المصري وتعمل على تقوية المصانع وزيادة الإنتاج، كما أنها تتيح للمواطن البسيط العيش في أماكن لائقة وآدمية ليس في القاهرة والجيزة فقط بل في المحافظات كافة”.
وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الرئيس السيسي كان يركز، في اجتماعاته مع ممثلي الاتحاد، على ضرورة توفير حياة كريمة مستدامة، وأن تدشن مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
أوضح: “هناك 600 مليار جنيه سيتم ضخها في الاقتصاد المصري لتطوير القرى الفقيرة”.
وأضاف السقطي: “لن يدخل مصر منتج سيء. والجيد بالطبع تكون تكلفته عالية وبالتالي يتجه المستهلك للمنتج المحلي، في الوقت السابق كان أي منتج يدخل لمصر والآن الفرصة سانحة لأهل القرى والمستثمر الصغير والمنتجات المصرية عادت وعلينا أن نقلل 70 -80% من الصادرات”.
واختتم: “إفريقيا تنظر لنا كقدوة وتنتظر هل سننجح في الصناعة وتطوير القرى؟، الآن نحن في بؤرة الاهتمام ولدينا صانع مصري يستطيع تقريبًا أن يصنع كل شيء وهناك فرصة رائعة لأي مستثمر صغير ليصبح رجل أعمال”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: مبادرة حياة كريمة ستنعش الاقتصاد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.