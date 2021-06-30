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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء شركة ديبا المدرجة في ناسداك دبي

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يدرس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شراء شركة التصميم الداخلي “ديبا” المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة، بحسب مصادر لوكالة .

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فستحول شركة ديبا إلى شركة خاصة، وسيكون هذا هو الشطب الثالث لشركة مدرجة من سوق دبي هذا العام ، بعد دي إكس بي إنترتينمنتس وموانئ دبي العالمية.

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ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40% تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .

يأتي هذا في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعة السياحة كجزء من تنويع الاقتصاد، إذ تشمل مشاريع ديبا السابقة في دبي تجهيز برج خليفة ومنتجع أتلانتس في دبي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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