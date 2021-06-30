صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء شركة ديبا المدرجة في ناسداك دبي

يدرس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شراء شركة التصميم الداخلي “ديبا” المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة، بحسب مصادر لوكالة .

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فستحول شركة ديبا إلى شركة خاصة، وسيكون هذا هو الشطب الثالث لشركة مدرجة من سوق دبي هذا العام ، بعد دي إكس بي إنترتينمنتس وموانئ دبي العالمية.

ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40% تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .

يأتي هذا في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعة السياحة كجزء من تنويع الاقتصاد، إذ تشمل مشاريع ديبا السابقة في دبي تجهيز برج خليفة ومنتجع أتلانتس في دبي.