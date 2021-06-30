هيئة السوق السعودية تقر طرح 11.1% من أسهم أكوا باور للاكتتاب العام

العربية دوت نت – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” طرح (81,199,299) سهم للاكتتاب العام تمثل 11.1% من أسهم الشركة، وستعلن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وشركة “أكوا باور” هي مطوِّر ومستثمر ومشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتشمل محفظة أعمالها حالياً 64 محطة قيد التشغيل والبناء أو في مراحل متقدمة من التطوير، ويعمل لدى الشركة نحو 3,500 موظف ما يشكل 60% من التوظيف المحلي في 13 دولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة أكثر من 66.1 مليار دولار، تنتج 42 جيجاواط من الكهرباء، و6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد رفع حصته في شركة أكواباور من 33.36% إلى 50%، خلال العام الماضي.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأضافت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت الهيئة: “يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”.

وأوضحت أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.