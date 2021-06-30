جولة تعريفية لوفد إعلامي روسي بعدد من المدن السياحية في مصر

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دوت الخليج – تنظم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي الرسمي إلى مصر هذا الأسبوع، تشمل جولة في عدد من المدن السياحية لتصوير تقرير تلفزيوني عن مقومات السياحة المصرية.
واستقبل الوفد، ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، في أولى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامح الزيارة عددا من المواقع السياحية والأثرية في كل من مدن القاهرة والأقصر والغردقة.
وأشار أبو سديرة إلى أن التلفزيون الروسي سيعدون حلقة في أحد برامجه الشهيرة الترويجية تبرز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية والصحية كافة التي تتخذها جميع المنتجعات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية.
كما أكد أهمية السوق الروسية بالنسبة للسياحة المصرية، وما تمثله من أهمية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، مطلع يونيو، استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر خلال صيف العام الحالي بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.
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