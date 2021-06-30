غدا.. بدء صرف المعاشات عبر ماكينات ATM ومنافذ فوري

إسلام فضل – قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها وجهت ببدء صرف المعاشات غدًا الخميس عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة لعطلة الرسمية.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك ناصر الاجتماعي، إن الصرف سيكون متاحا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي “ATM” سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري علي العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.

وأضاف عشماوي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تمت أتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري، والتي تضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “my Fawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

وأشار إلى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وشدد على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.