الحيني: ندرس المساهمة في صندوق استثمار عقاري خلال الفترة المقبلة

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إسلام فضل _ قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إنه يدرس خلال الفترة الراهنة الاستثمار في أحد صناديق الاستثمار العقارية.
وأضاف الحيني، في تصريحات صحفية، أن ذلك ضمن خطة الشركة للتوسع الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة تمتلك محفظة أصول عقارية ولكن لا يوجد أصول غير مستغلة وأن كان هناك محفظة أراضي غير مستغلة حاليًا لدى شركة مصر للأصول العقارية حيث يوجد لديها بنك أراضي تقوم بدراسة كيفية استغلالها.
وعلى جانب آخر لفت، إلى أن شركته تأمل في موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل التأمين التكافلي حياة، والتي تم التقدم بأوراقها خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل التأمين الطبي.
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