إنرشيا توقع عقود مقاولات بقيمة 450 مليون جنيه في مشروع چيفيرا مع ريدكون للتعمير

وقعت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عقد مع شركة ريدكون للتعمير، لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بمشروعها چيفيرا بالساحل الشمالي، وبدأت ريدكون للتعمير في الأعمال الإنشائية خلال شهر يونيو الجارى، ضمن مشروعات مدن الجيل الرابع.

وقال بيان شركة إنرشيا، إنه تم التعاقد مع شركة ريدكون للتعمير لتنفيذ اعمال المقاولات بقيمة 450 مليون جنيه في مشروع « چيفيرا » الذي يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع فى الساحل الشمالى.

وقال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن هناك العديد من الأعمال الأخرى التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع ريدكون خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، خاصة وأن ريدكون من الشركات المشهود لها بالكفاءة في المجالات التي تعمل بها.”

وقال المهندس حسين رفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للهندسة والتجارة، إن چيفيرا صاحب النصيب الأكبر من محفظة الأراضي المملوكة للشركة؛ مما يعنى أن الجزء الأكبر من استثمارات الشركة وخطط مشروعاتها تتجه إلى ذلك المشروع، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالى الغربي.

وأضاف أن چيفيرا سيكون ضمن مشروعات الجيل الرابع التي تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل، بما يعزز أن تكون امتداد، لمدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة، من خلال التركيز على إقامة وحدات سكنية تصلح للإقامة طوال العام، وأخرى فندقية، الى جانب خدمات صحية وترفيهية وتعليمية شاملة، اعتمادا على ان التطور الطبيعي للمنطقة سيكون من خلال إقامة مدن لا تقتصر الإقامة بها خلال أشهر الصيف الثلاثة فقط”.

ومن جانبه قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون، إن التعاون مع شركة إنرشيا، يعتبر إضافة جديدة لسجل أعمال الشركة وخاصة في منطقة الساحل الشمالى، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشهد قيام عددا من الشركات الكبرى بالقطاع الخاص بتقديم عروض لتولى تنفيذ عددا من المشروعات التابعة لها بالساحل الشمالى.

وأضاف أن قرار التعاون مع إنرشيا جاء بعد دراسة شاملة للأعمال تمهيدا للبدء فيها خلال الموعد المتفق عليه، كما ان الساحل الشمالى في الفترة الأخيرة اصبح من اكبر المناطق جذبا للاستثمارات العقارية في ظل اهتمام الدولة بتلك المنطقة والعمل على جعلها صالحة للعيش طوال العام.