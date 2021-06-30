الحيني: تلقينا 6 عروض من بنوك استثمار لإدارة طرح 25% من مصر لتأمينات الحياة

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إسلام فضل _ كشف باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، عن تلقي 6 عروض من بنوك استثمار لإدارة طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة في البورصة المصرية.
وأضاف الحيني خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه سيتم ألإنتهاء من فرز تلك العروض خلال شهر ونصف أو شهرين.
وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحد أقصى خلال الربع الأول من عام 2022 ، موضحاً أن شركة مصر لتأمينات الحياة شهدت تطور مؤسسي وتكنولوجي خلال السنوات الماضية بما يؤهلها للطرح خلال الفترة المقبلة.
وذكر الحيني، أنه يتم حاليًا مناقشة أختيار التعاقد مع مراقب حسابات خارجي من أجل تطبيق معايير المحاسبة العالمية قبل عمليات الطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أن تطبيق تلك المعايير تعد مهمة معقدة نظرًا لإستلزام توفيق أوضاع الشركة منذ 3 سنوات سابقة للطرح.
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