القابضة للتأمين والتمويل الدولية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص عمل المرأة

إسلام فضل _ وقعت شركة مصر القابضة للتأمين اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، على مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز فرص العمل للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي.

وقع البروتوكول باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، ووليد لبادي المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن بحضور أيمن مختار نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وأحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة وسط حضور من الجانبين.

وقال باسل الحيني، إن هذا التوقيع يأتي تقديرا لدور المرأة في المجتمع وتحقيق الدعم لها لما تواجها العديد من الأعباء والمسؤوليات في حياتها اليومية.

أضاف أن هذه الاتفاقية تفتح آفاق جديدة لتحسين فرص العمل المراة، لتأهيل وإتاحة بيئة العمل للمرأة بهدف زيادة إنتاجيتها في سوق العمل وخلق الفرص في كافة القطاعات المختلفة.

وذكر وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل مع الأطراف المختلفة، لإعطاء فرص اكبر للعمل للنساء وخاصة هناك فرص كبيرة.

وأوضح أن نسبة المرأة في سوق العمل يمثل 22% مقابل 78% للرجال فيما نسبة قيادات السيدات للشركات لا تزيد عن 5% من إجمالي السوق فيما تحقق ربحية تزيد عن 22% التي يقودها رجال.

وأكد علي أن التعاون مع مصر القابضة للتأمين سيتيح تدشين منصة لدعم المرأة بهدف تكون أكثر إلهاما بعد الوقوف ودراسة أهم التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها، مشيرا إلى أن إتاحة فرص العمل أمام المرأة سيكون له أثر كبير علي نمو الاستثمار.