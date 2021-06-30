رئيس الوزراء يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار “في القراءة حياة”، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ووكيلا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

كما حضر الافتتاح “مايا جويكوفيتش”، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمعرض، بالتأكيد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق يتمثل في الجهود المبذولة لإثراء كافة مناحي الحياة الثقافية على مستوى الجمهورية، إيماناً من الدولة والقيادة السياسية بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة.

أشار إلى إن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، وهو ما قمنا به كدولة في مختلف القطاعات، ومن بينها الثقافة، التي نجحت بشكل ملحوظ في رقمنة العديد من أنشطتها، كما استطاعت نقل مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية افتراضيا للجمهور المتلقي، ولاسيما النشء والشباب، مؤكدا استمرار الدولة في دعم هذه الأنشطة من أجل بناء وتأهيل الشباب والأجيال المقبلة.

وقام مدبولي ومرافقوه بجولة في أرجاء المعرض تفقد خلالها جانباً كبيراً من أجنحة، وقاعات، وأقسام المعرض، والعديد من دور النشر، من بينها جناح وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أشاد بمعروضات الجناح، وسجل كلمة إلكترونية عبر فيها عن سعادته بالتنظيم المبهر للجناح، قائلا: “شرفت بزيارة جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، والذي يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بمشاركة أجهزة الدولة في كافة المجالات، والعمل على زيادة الوعي القومي للمواطنين، ونشر الثقافة، والتعريف بتاريخ جيش مصر العظيم عبر التاريخ”.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الخاص بالهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والتي شملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية.

وعقب ذلك، تفقد مدبولي ومرافقوه جناح جمهورية صربيا بحضور نائب رئيس الوزراء وزيرة الثقافة الصربية، ثم توجه رئيس الوزراء إلى جناح الشقيقة ليبيا في حضور وزيرة الثقافة الليبية، معبرا عن سعادته بمشاركة الدول الصديقة في جناح معرض الكتاب.

وأشار إلى أن المعرض يمثل نافذة مهمة للاطلاع على الثقافات الأخرى، بما يعطي زخما وإثراءً للثقافات المتنوعة، وفي الوقت نفسه تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى تفقد جناح وزارة الداخلية، والذي يضم عددًا من المعروضات المتنوعة أثنى عليها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا جناح وزارة التربية والتعليم، والذي يضم عرضا عن التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية، ثم تفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وشرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، عرضا حول جهود المركز، والأنشطة، والإصدارات الخاصة به، والتي تُسهم في دعم صانع القرار والمسئولين وتمدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، كما تفقدوا عدة أجنحة أخرى منها جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، والذي يضم استعراضا للبوابة الإلكترونية التي تم تجهيزها لحجز التذاكر، كما أنها تتيح لأي زائر من خارج المعرض تفقد أجنحته، والتجول بأرجائه “افتراضيا”.

كما تفقد مدبولي أجنحة كل من معرض إصدارات كتاب الطفل، والمؤسسات الصحفية القومية، وهيئة الشارقة للكتاب، بالإضافة إلى تفقد عدد من الأجنحة الأخرى، مشيدا بهذا التنوع الكبير في المعروضات، والتي تعبر عن ثراء الفكر والإبداع للمشاركين في المعرض، إلى جانب تفقد المعروضات والمنتجات اليدوية لمدينة حلايب وشلاتين، مشيدا بهذه المنتجات المتقنة بأيدٍ مبدعة تعبر بوضوح عن طبيعة البيئة المتأصلة للمدينة.

مبادرة ” ثقافتك كتابك” تضم مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب

وفي أثناء جولته بمعرض الكتاب، أزاح رئيس الوزراء الستار عن مبادرة “ثقافتك كتابك”، التي يتم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وخلال تجوله في أرجاء معرض الكتاب، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من وزيرة الثقافة حول فعاليات الدورة الحالية للمعرض، التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب أزمة جائحة كورونا؛ حيث أشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد 1218 ناشرًا مصرياً وعربياً وأجنبياً من 25 دولة، كما تتضمن إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك”، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لأول مرة، وبها أول معرض كتاب افتراضي موازٍ بتقنية “D 3″، كما سيتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضياً على المنصة حفاظًاً على السلامة والصحة العامة للجمهور.

كما أشارت عبد الدايم إلى أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها سيكون بالمجان هذا العام، مع الحرص على زيادة عدد أيام المعرض دعماً لصناعة النشر والكتاب، لافتة إلى أن المنصة الرقمية المستحدثة تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

وزيرة الثقافة: 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة ونتخذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على الصحة العامة

ولفتت إلى أنه سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء “أون لاين” على المنصة وعلى تطبيق “الواتس آب”، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة “ثقافتك كتابك”، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.