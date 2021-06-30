مصرف الإنماء السعودي يجمع 5 مليارات ريال من طرح صكوك من الفئة الأولى

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سي ان بي سي _ أظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية، إن مصرف الإنماء السعودي جمع نحو 5 مليارات ريال من خلال إصدار صكوك من الفئة الأولى بسعر نهائي بلغ نحو 4%.
وفي 10 يونيو تموز الجاري، أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي منوها في حينه إلى ان حجم الطرح سيحدد وفقا لظروف وأوضاع السوق.
وعين البنك شركة الإنماء للإستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص.
وسجل السهم في تعاملات الأربعاء أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الإدراج
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